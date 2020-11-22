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نادي الأفريقي يقدم مدربي الفئات السنية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام نادي الافريقي درنة مؤتمرا صحفيا بإشراف قطاع الناشئين لتقديم مدربين للفئات السنية

وحضر المؤتمر الصحفي رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية بالنادي وعدد من الرياضيين القدامى ورابطة المشجعين، وتم خلاله التوقيع لمدرب فئة البراعم حسين الفيتوري، ومدرب فئة الآمال عادل المحجوب قادما من نادي النسور، كما تم التعاقد مع مطلوب مختار كمدرب لفئة الأواسط، إضافة إلى تكليف محمد بللو كمدير لقطاع الناشئين في لنادي.

وتم خلال المؤتمر تقديم الزي الرسمي لكل الفئات وفصل ميزانية الفئات السنية عن الفريق الأول، إذ يعتبر النادي الافريقي مدرسة في كرة القدم خرجت العديد من الأجيال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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