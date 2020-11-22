نادي الأفريقي يقدم مدربي الفئات السنية

أقام نادي الافريقي درنة مؤتمرا صحفيا بإشراف قطاع الناشئين لتقديم مدربين للفئات السنية

وحضر المؤتمر الصحفي رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية بالنادي وعدد من الرياضيين القدامى ورابطة المشجعين، وتم خلاله التوقيع لمدرب فئة البراعم حسين الفيتوري، ومدرب فئة الآمال عادل المحجوب قادما من نادي النسور، كما تم التعاقد مع مطلوب مختار كمدرب لفئة الأواسط، إضافة إلى تكليف محمد بللو كمدير لقطاع الناشئين في لنادي.

وتم خلال المؤتمر تقديم الزي الرسمي لكل الفئات وفصل ميزانية الفئات السنية عن الفريق الأول، إذ يعتبر النادي الافريقي مدرسة في كرة القدم خرجت العديد من الأجيال.

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