الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة في بنغازي يستأنف نشاطه

عقدت لجنة المسابقات الفرعية بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة اجتماعها مع مندوبي الأندية في مدينة بنغازي

واحتضنت قاعة الاجتماعات بنادي الهلال الرياضي الاجتماع بحضور مندوبي الأندية الواقعة ضمن نطاق الاتحاد الفرعي وهي أندية الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج بالإضافة إلى نادي الأخضر التابع للاتحاد الفرعي الجبل الأخضر والذي تقدم بطلب المشاركة في دوري الفئات السنية وتمت الموافقة على طلبه.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على انطلاق بطولات الفئات السنية في يناير المقبل على ان تكون المسابقة من مرحلتين ذهابا وإيابا وسيتم تحديد موعد للقرعة كما اشترط الاتحاد الفرعي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية