اخبار الرياضة

الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة في بنغازي يستأنف نشاطه

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة المسابقات الفرعية بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة اجتماعها مع مندوبي الأندية في مدينة بنغازي

واحتضنت قاعة الاجتماعات بنادي الهلال الرياضي الاجتماع بحضور مندوبي الأندية الواقعة ضمن نطاق الاتحاد الفرعي وهي أندية الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج بالإضافة إلى نادي الأخضر التابع للاتحاد الفرعي الجبل الأخضر والذي تقدم بطلب المشاركة في دوري الفئات السنية وتمت الموافقة على طلبه.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على انطلاق بطولات الفئات السنية في يناير المقبل على ان تكون المسابقة من مرحلتين ذهابا وإيابا وسيتم تحديد موعد للقرعة كما اشترط الاتحاد الفرعي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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