تواصل دورة تدريبية للمعد النفسي في المجال الرياضي في بنغازي

بنغازي 22 نوفمبر 2020 (وال)- تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، دورة تدريبية للمعد النفسي في المجال الرياضي بعنوان “السلوك العدواني عند الرياضيين”، بتنظيم مكتب الشباب والرياضة بنغازي، والأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية، بمشاركة 29 متدرب ومتدربة من بنغازي وطبرق وتوكرة وسبها.

وأكد رئيس اللجنة الادارية للأكاديمية الاولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية الدكتور عصام الدناع، أن دورة المعد النفسي في المجال الرياضي هي عمل تشاركي علمي، تبني طرح فكرته مكتب الشباب والرياضة ببنغازي، عن طريق مكتب الشباب والرياضة بنغازي.

وأضاف الدناع أن الأكاديمية تعمل جاهدة على إقامة الدورات ولقاءات عمل بمبدأ سد الاحتياجات المجتمعية الخاصة بالمتلقين، فضلا عن البحث عما هو جديد ومتماشي مع التطور العملي والعلمي بالعالم، والهدف هو العقل البشري وتنمية المدارك وتوسيعها بمنطلق الاستثمار البشري.

وأوضح الدناع أن الاحتياج لهذا التخصص في المجال الرياضي جد كبير، بسبب نقص المؤهلين للقيام بذلك، وقد سبق وأن الأكاديمية قد تواصلت مع خبرات علمية من أم الجامعات، لتنفيذ البرنامج رغم حداثة التجربة على المتلقي والمعطي، إلا أن بوادر أول يوم تبشر بالخير، ويدفع لمواصلة العمل في جوانب أخرى ينقصها عجز في التأهيل والتطوير؛ كالطب الرياضي، والعلاج التأهيلي، والطبيعي، والتحكيم القضائي في المجال الرياضي، والتسويق الرياضي وغيرها.

وبدورها، قالت المدربة الدكتورة فايدة أمحمد سالم الورفلي، إن الهدف من الدورة؛ اكساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة؛ لإعدادهم للعمل كاختصاصيين نفسيين رياضيين، لتكوين كادر مدرب تدريب محترف من الاختصاصيين ضمن فريق العمل.

وأضافت الورفلي أن المستهدفين من الدورة هم الاختصاصيين النفسيين، المرشدين النفسيين، مختصي التربية البدنية المهتمين، من أجل العمل في مجال علم النفس الرياضي.

وأوضحت الورفلي بشأن محاور الرئيسية التي تمركزت عليها المحاضرة، قائلة : “تناولت المحاضرة مقدمة عن علم النفس، مفاهيم علم النفس الرياضي، مهام علم النفس الرياضي، الإعداد النفسي للرياضيين، أهداف الإعداد النفسي للرياضيين،الإعداد النفسي طويل المدي، الإعداد النفسي قصير المدى”.

وبشأن استفادة المتدربين من هذه الدورة قالت الورفلي : “سعينا من خلال محاور الدورة؛ أن يكون هناك شق تدريبي يستفيد منه المتدرب، خاصة فيما يتعلق بالتدريب العقلي والبرامج التدريبية لتنمية المهارات النفسية للرياضيين”.

وأكدت الورفلي على إن هذه الدورات مستمرة؛ بناء على نتائج هذه الدورة سيتم تحديد الدورات القادمة، خاصة إن هذا المجال مهم جدًا في مجال الرياضة، لأنه مكمل لعمل التدريب الخاص باللاعبين ويتخصص بالتهيئة النفسية للرياضيين. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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