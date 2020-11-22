هالاند يواصل التألق ويقود دورتموند لاكتساح هيرتا برلين

قاد المهاجم النرويجي الصاعد إيرلينج هالاند فريقه بروسيا دورتموند لاكتساح مضيفه هيرتا برلين بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدّم أصحاب الأرض في الدقيقة 33 عبر البرازيلي ماتيوس كونيا، وبعدها تألق إيرلينج هالاند بعدما سجل ثلاثية متتالية في الدقائق 47 و49 و63، قبل أن يضيف البرتغالي رافائيل غيريرو الهدف الرابع لأسود الفيسيفال، ويُقلّص بعدها هيرتا برلين الفارق من جديد عن طريق ماتيوس كونيا في الدقيقة 79 من علامة الجزاء، ليعود هالاند ويكمل رباعيته الشخصية والخامس لفريقه في الدقيقة 80.

ليرفع دورتموند رصيده إلى ثماني عشرة نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر بايرن ميونيخ بنقطة واحدة.

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