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إنتر يقلب الطاولة على تورينو في المياتزا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق إنتر فوزاً غالياً على ضيفه تورينو بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب جوزيبي مياتزا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وتقدّم تورينو بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر مهاجمه سيموني زازا بعد عمل جماعي منظم، وخلال الشوط الثاني أضاف كرستيان أنسالدي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثانية والستين من علامة الجزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، وقلص التشيلي أليكسيس سانشيز الفارق بعد دقيقتين، ليعود سانشيز ويمرر تمريرة هدف التعادل لإنتر الذي سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 67.

وحصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء في الدقيقة 84 بواسطة أشرف حكيمي بعد عودة الحكم مرة جديدة لتقنية الفيديو ليسجل لوكاكو الثنائية الشخصية والهدف الثالث لفريقه، قبل أن يختتم البديل لوتارو مارتينيز الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي مستغلاً تمريرة من روميلو لوكاكو.

ليرفع إنتر رصيده إلى خمس عشرة نقطة في المركز الخامس مؤقتاً فيما توقف تورينو عند خمس نقاط في المركز 17 في الترتيب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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