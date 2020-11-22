ثيم وميدفيديف يتواجهان في صراع البطولة الختامية لأساتذة التنس

تقرير| 218

تأهل المصنف الثالث عالميا النمساوي دومنيك ثيم إلى المباراة النهائية في البطولة الختامية لأساتذة التنس بفوزه على المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش بمجموعتين لمجموعة واحدة.

وحسم دومنيك ثيم المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، وفي المجموعة الثانية واصل المصنف الثالث تألقه ليحسمها بسبعة أشواط مقابل ستة في المباراة التي تواصلت لقرابة ثلاث ساعات.

ويبحث دومنيك ثيم عن لقبه الأول في البطولة الختامية بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام اليوناني ستيفانوس تستيباس.

وسيضرب دومنيك ثيم موعدا في النهائي مع الروسي دانييل ميدفيديف الذي حسم مواجهة نصف النهائي الثانية أمام الإسباني رافائيل نادال بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وأنهى الماتادور الإسباني المجموعة الأولى لصالحه بستة مقابل ثلاثة، إلا أن المصنف الرابع الروسي ميدفيديف قلب كل التوقعات وحسم المجموعة الثانية بعد شوط كسر التعادل بسبعة لستة، قبل أن يتمكن من الفوز بالمجموعة الأخيرة بستة مقابل ثلاثة في مواجهة تواصلت لساعتين و35 دقيقة.

ليحسم ميدفيديف المواجهة للمرة الأولى أمام نادال ويواصل سجله الخالي من الخسارة في البطولة ويضرب موعدا في المباراة النهائية مع دومنيك ثيم الفائز على دجوكوفيتش.

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