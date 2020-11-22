لاعبون ومدربون جمعوا بين “الشهادات والمهارات”

خاص 218

يضم عالم كرة القدم العديد من نجوم كرة القدم الذين لم يكتفوا بعملهم كلاعبين ومدربين محترفين في أبرز الدوريات والبطولات الكبرى وتحقيقهم عدة إنجازات فردية وجماعية.

وتشير بعض الحقائق إلى أن أبرز نجوم الرياضة غير مؤهلين تعليمياً إلا أن البعض منهم عاد إلى الدراسة لتكملة هوايتهم الأخرى ونيل شهادات كبرى في تخصصات دراسية مختلفة.

ونستعرض عدداً من أبرز نجوم كرة القدم من اللاعبين والمدربين الذين نالوا شهادات علمية متقدمة في عديد المجالات:

سمّي بهذا الاسم تيمناً بالفيلسوف الإغريقي الشهير وحصل صانع الألعاب السابق على شهادة في الطب البشري بعد اعتزاله كرة القدم.

حصل نجم الكرة الهولندية السابق وأحد أساطير أياكس وآرسنال على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية في جامعة بريطانية.

المدرب الحالي لفريق وست بروميتش ألبيون ومنتخب كرواتيا السابق حصل قبل سنوات على شهادة متقدمة في الحقوق ويواصل الدراسة في فترات بالتعاون مع عدة جامعات في بريطانيا.

نال مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تورينو في 2017 كما تخرج أيضا في كلية الاقتصاد قبل سنوات من حصوله على درجة الماجستير.

حصل على شهادة في الصحافة عام 2011 من إحدى جامعات مدريد، ودرس عدة مجالات مختلفة كالعلوم الرياضية والتسويق والتربية البدنية.

حصل هداف بولندا وبايرن ميونيخ على الماجستير في التربية الرياضية عام 2019 حيث بدأ دراسته هذا المجال قبل عدة سنوات وحصل على البكالوريوس عام 2017.

حصل حارس ليفربول السابق والمنتخب البلجيكي قبل عدة سنوات على شهادة في العلوم السياسية.

تخرج صانع ألعاب منتخب روسيا وآرسنال من جامعة سان بطرسبرغ في تخصص تصميم الملابس وأطلق مجموعة خاصة به.

عقب اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي اتجه الهداف البرازيلي لدراسة التسويق في جامعات بريطانية وذلك قبل أن يصبح رئيساً لنادي بلد الوليد الإسباني.

رغم صغر سنه إلا أن مهاجم إنتر ميلانو يحمل شهادة دبلوم في السياحة كما يتحدث خمس لغات وهي الفرنسية والإنجليزية والهولندية والإسبانية واللغة المحلية في بلده الأم الكونغو.

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