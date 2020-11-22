نقابة الإعلاميين الرياضيين تمنح جائزة أفضل شخصية رياضية للعام 2020

بنغازي 22 نوفمبر 2020 (وال)- أقامت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بليبيا، الاحتفالية السنوية لمنح جائزة أفضل شخصية رياضية للعام 2020.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت يوم أمس، حضره عدد من النواب بالبرلمان، ورؤساء الاتحادات الرياضية العامة، ورؤساء الأندية، وعدد من الشخصيات الرياضية العامة، باختيار رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد محمد السعيطي، ليكون شخصية الرياضية لعام 2020.

وقد احتضن المجلس التسييري لبلدية بنغازي، النسخة الثانية من الاحتفالية التي تم خلالها؛ تقديم وشاح ووسام للشخصية المكرمة.

وقال رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين المهندس نصر المهدوي – لوكالة الأنباء الليبية – إن النقابة تتطلع بدورها في مساندة وتشجيع الشخصيات الرياضية؛ التي قدمت للرياضة الليبية، من خلال التكريم لما قدمته من أعمال وإنجازات تخدم الشباب والرياضة الليبية. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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