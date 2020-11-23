الاتحاد يتوجه إلى القاهرة استعدادا لملاقاة ” هورسيد الصومالي”

يتوجه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم غدا الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لملاقاة فريق “هورسيد الصومالي” في الـ 28 نوفمبر الحالي بملعب المقاولون العر، ضمن الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح النادي – على صفحته الرسمية – الأحد، أن الفريق كان يواصل تدريباته بملعب المهدي السوكني في الفترتين الصباحية والمسائية؛ ليتزود بقدر كاف من الاستعداد البدني حتى يتمكن من تطبيق خطة اللعب التي اعتمدت من الطاقم الفني.

يُشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أعلن في 11 سبتمبر الماضي، إقامة مباريات الدور التمهيدي لتكون مباريات الذهاب في الفترة من الـ 20 إلى 22 نوفمبر الحالي، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة منالـ 27 إلى 29 نوفمبر.

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