“إبراهيموفيتش” يقود “الروسونيري” لعبور “نابولي”

جاءت قمة “السان باولو” بين “نابولي وميلان” في ختام الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، حيث لم يمنع غياب المدرب “بيولي” ومساعديه بعد إصابتهم بفيروس “كورونا”، الفريق “اللمباردي” من تهديد مرمى فريق الجنوب، عن طريق أنتي ريبيتش.

وواصل “ميلان” الضغط خلال المباراة وبعد مرور 20 دقيقة انطلق ثيو هيرنانديز وأرسل عرضية متقنة إلى رأس السلطان ” زلاتان إبراهيموفيتش”، الذي افتتح أهداف المباراة، ولم يتأخر رد فعل أصحاب الأرض كثيرًا إلا أن الحارس جيانلوجي دوناروما وقف سدًا منيعًا في وجه كرة دريس ميرتينز القوية، قبل أن يتحالف مع الحظ ويمنع دفاع “الروسونيري” والعارضة “البارتينوبي” من تسجيل التعادل.

وكان “نابولي” يبحث عن تسجيل التعادل في انطلاق الشوط الثاني لكن سلاح الهجمات العكسية أثمر عرضية من أنتي ريبيتش إلى مكان وجود هداف الدوري “إبراهيموفيتش”، ليدوّن هدفه الثاني والعاشر له هذا الموسم.

ولم يبق للبلجيكي دريس ميرتينز سوى أن يقود هجمة بنفسه نحو تقليص الفارق وهو ما كان في الدقيقة 63، ولكن الهدف لم يغير من واقع الحال شيئًا بعدما طرد لاعب الوسط تيموي باكايوكو من جانب “نابولي” بعد دقيقتين فقط، ليمنح فرصة استغلها “ميلان” بعدما سجل الهدف الثالث في الأنفاس الأخيرة عن طريق النرويجي هاوجي.

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