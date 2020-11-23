“خفافيش فالنسيا” تخطف تعادلاً ثمينًا أمام “ألافيس”

عاد “فالنسيا” بنقطة ثمينة من رحلته إلى “ديبورتيفو ألافيس” بعد تعادله بهدفين لمثلهما، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق “الباسكي” في النتيجة منذ الدقيقة الثانية عن طريق تشيمو نافارو، وعزّز لوكا بيريز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 16 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني؛ عاد “فالنسيا” وقلب الطاولة بعدما سجل هدفين متتاليين عن طريق مانويل فابيخو في الدقيقة الـ 73، قبل أن يعدّل هوجو جيامون النتيجة بعد خمس دقائق.

ورفع تعادل “فالنسيا” رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع “ديبورتيفو ألافيس” رصيده إلى عشر نقاط في المرتبة الـ 14.

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