“ميديفيديف” يحصد لقب البطولة الختامية لـ”أساتذة التنس”

تُوّج الروسي، دانييل ميديفيديف، بلقب البطولة الختامية لـ”أساتذة التنس”، في العاصمة لندن بفوزه في النهائي على النمساوي دومنيك ثيم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية.

وحسم “ثيم” المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، لكن “ميديفيديف”، المصنف الرابع في البطولة، حسم المجموعة الثانية بعد شوط كسر التعادل بسبعة مقابل ستة.

وعاد اللاعب الروسي لإنهاء المجموعة الثالثة بـستة أشواط مقابل أربعة؛ منهيًا المواجهة لصالحه ومتمكنًا من الثأر لخسارته أمام “ثيم” في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة هذا الموسم.

ويعدّ هذا اللقب الأبرز في مسيرة اللاعب الروسي صاحب الـ 24 عامًا، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن، في البطولة التي تقام بين أفضل ثمانية لاعبين في العالم خلال الموسم.

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