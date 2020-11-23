“ليفربول” يتشارك مع “توتنهام” في صدارة “البريمرليج”

حسم “ليفربول” المواجهة أمام ضيفه “ليستر سيتي” بثلاثية دون ردّ، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم “ليفربول” منذ الدقيقة الـ 21 عن طريق مدافع “ليستر”، جون إيفانز، بالخطأ في مرماه بعد كرة ركنية، وأضاف البرتغالي دييغو جوتا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق بعد رأسية خاطفة.

وفي الشوط الثاني؛ انتظر “ليفربول” حتى الدقيقة الـ 86 ليسجل روبيرتو فيرمينيو الهدف الثالث، بعد رأسية متقنة.

وبذلك؛ يتشارك “ليفربول” في الصدارة مع “توتنهام”، إلا أنه يتأخر عنه بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة، فيما توقف “ليستر سيتي” عند 18 نقطة في المركز الرابع.

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