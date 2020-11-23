نتيجة طعن مباراة غينيا تُعلن في ديسمبر المقبل

فرصة جديدة جاءت هذه المرة على طبق من ذهب لاتحاد الكرة، وهي الطعن الذي تم تقديمه ضد غينيا الاستوائية في مباراتها أمام المنتخب الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بعد اختراق المنتخب الغيني لقانون التغييرات، كما ورد من مقربين لاتحاد الكرة.

وسيتم الرد الطعن مطلع ديسمبر المقبل، وفي حال قبوله سيتم إضافة ثلاث نقاط للمنتخب الوطني، وعليه سيعود “فرسان المتوسط” للمنافسة وتنقلب الأدوار، ويعاد ترتيب المراكز لتبقى تونس أولاً بعشر نقاط والمنتخب الوطني ثانيًا برصيد ست نقاط، وتنزانيا ثالثة برصيد أربع نقاط، وفي المركز الأخير سنجد منتخب غينيا الاستوائية بثلاث نقاط فقط.

ولكن كل ذلك يبقى فرضية فقط من الممكن أن تحدث أو لا تحدث ، فالحقيقة هي أن اتحاد الكرة قد “ذبح” الجمهور الرياضي باختياراته العشوائية، التي كان آخرها تعيين “المرجيني”، على رأس المنتخب والذي أودى بأحلام الليبيين إلى الهاوية.

وشهدت الأيام الماضية، تحركًا لاتحاد الكرة، الذي كان غائبًا عن المشهد طيلة الأيام الماضية، حيث أصدر عدة قرارات؛ أبرزها تحديد موعد الدوري الممتاز والذي يعتبر مسكنًا للأندية قبل اجتماع الجمعية العمومية.

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