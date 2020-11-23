اخبار الرياضة

بسبب الفساد.. «الفيفا» يُوقف رئيس الاتحاد الأفريقي لمدة 5 سنوات

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” الملغاشي أحمد أحمد لمدة 5 سنوات.

وعبر بيان إعلامي، أكد الفيفا أن لجنة الأخلاقيات التابعة له أصدرت قرارها بعد ثبوت مخالفات مالية ضد رئيس الكاف، تستوجب حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي، مع فرض غرامة عليه قدرها 200 ألف فرنك سويسري.

وتأتي العقوبة المسلطة على أحمد أحمد لتمنعه من الترشح لولاية ثانية على رأس الهيكل المشرف على الكرة الأفريقية، مثلما كان يخطط قبل ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.

وكان المسؤول الملغاشي قام، في وقت سابق، بتقديم أوراق ترشحه، بعد أن نجح في الحصول على دعم واسع من قبل معظم رؤساء الاتحادات المحلية في القارة السمراء.

وباتت المنافسة على رئاسة “الكاف” منحصرة بين الرباعي المكون من باتريس موتسيبيه رئيس نادي صنداونز الجنوب أفريقي، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، فضلا عن جاك أنوما عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحادين الأفريقي والدولي، وأوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي للعبة.

The post بسبب الفساد.. «الفيفا» يُوقف رئيس الاتحاد الأفريقي لمدة 5 سنوات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • على حسب ما ورد في التحقيقات انه يوجد لديه اتباتاث ان الفساد يحدث في اسبانيا وفرنسا وايطاليا –
    وان العديد من اللاعبين الإفريقيين واللاتينيين – تعرضوا للعنصرية وعدم دفع اجورهم السنوية – وهو مستعد على عرض الفساد الذي يحدث في الدوري الإسباني والاوروبي – بسبب التزوير حتى في إعمار اللاعبين وأسماءهم – وأوضح ان كريستيانو رونالدوا وميسي يتقاضى أضعاف مرتبات اللاعبين الآخرين منذ سنوات وان ثروة المدعى كريستيانًو رونالدو – تفوق ميزانية بعض النوادي اللاتينية والإفريقية – وهذا الشيء مصير للشكوك و يحتاج التحقيق من المحامين لدى بعض الأندية واللاعبين الذين تعرضوا لعدم دفع اجورهم السنوية المتعاقد عليها مع بعض الأندية .
    وعو مستعد بان يتعاون مع الاتحاد الاوروبي واللاتيني باغلاق المصادر الاقتصادية في افريقيا – التي يستغلها بعض الأوروبين لتمويل أنديتهم . حتى تتضح الفساد الذي يحدث في الدول الاخرى .

    رد