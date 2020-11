بسبب الفساد.. «الفيفا» يُوقف رئيس الاتحاد الأفريقي لمدة 5 سنوات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” الملغاشي أحمد أحمد لمدة 5 سنوات.

وعبر بيان إعلامي، أكد الفيفا أن لجنة الأخلاقيات التابعة له أصدرت قرارها بعد ثبوت مخالفات مالية ضد رئيس الكاف، تستوجب حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي، مع فرض غرامة عليه قدرها 200 ألف فرنك سويسري.

وتأتي العقوبة المسلطة على أحمد أحمد لتمنعه من الترشح لولاية ثانية على رأس الهيكل المشرف على الكرة الأفريقية، مثلما كان يخطط قبل ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.

وكان المسؤول الملغاشي قام، في وقت سابق، بتقديم أوراق ترشحه، بعد أن نجح في الحصول على دعم واسع من قبل معظم رؤساء الاتحادات المحلية في القارة السمراء.

وباتت المنافسة على رئاسة “الكاف” منحصرة بين الرباعي المكون من باتريس موتسيبيه رئيس نادي صنداونز الجنوب أفريقي، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، فضلا عن جاك أنوما عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحادين الأفريقي والدولي، وأوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي للعبة.

