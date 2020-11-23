ختام بطولة عبد الفتاح يونس للرماية في بنغازي

اختتمت في مدينة بنغازي بطولة الراحل عبد الفتاح يونس الثالثة للرماية بالخرطوش وسط حضور لافت من رماة من مدن طبرق والتميمي وبنغازي، وشهدت البطولة التي ساهمت وزارة الشباب والرياضة في إقامتها، منافسة قوية على فترتين صباحية كانت عبارة عن التصفيات ومسائية للنهائيات.

ونجح الرامي حبيب أحمد العبيدي من نادي بنغازي في تحقيق كأس البطولة بعد منافسة مثيرة مع صاحب الترتيب الثاني طارق مفيد من طبرق وصاحب المركز الثالث نجيب حمد احميدة من نادي بنغازي، هذا وتابع البطولة التي أشرفت عليها اللجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية واحتضنها نادي الأهلي بنغازي عدد من متابعي اللعبة من مختلف مدن المنطقة الشرقية ومن كافة الأعمار صغارا وكبارا.

وتسعى اللجنة الفنية للعبة في المنطقة الشرقية من خلال هذه البطولات إلى نشر اللعبة وزيادة التعريف بها خاصة أنها تلقى قبولا ومتابعة كبيرة في عدد من مناطق الشرق الليبي.

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