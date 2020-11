أمير قطر يبحث تطورات استضافة كأس العالم 2022

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التطورات المتعلقة باستضافة قطر بطولة كأس العالم 2022.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر، إنفانتينو، في مكتبه بالديوان الأميري، الإثنين، بمناسبة زيارته للبلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وجرى خلال المقابلة “استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الدولي، لاسيما ما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022”.

كما جرى “مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي”.

وقالت لجنة الإرث والمشاريع بقطر، الجمعة الماضية في بيان، إن البنية التحتية لمونديال 2022 اكتملت بنسبة 90 بالمئة.

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقام مباريات مونديال 2022، خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

