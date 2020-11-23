“الفيفا” يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي خمس سنوات بسبب قضايا فساد

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الاثنين، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة “كاف” أحمد أحمد عن أي نشاط كروي خمس سنوات؛ بسبب ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.

وغرمت لجنة الأخلاقيات بـ “الفيفا” رئيس الاتحاد الأفريقي مبلغ 220 ألف دولار على أن يحق له التظلم خلال 60 يوما من إصدار القرار

وقالت اللجنة: إن رئيس الاتحاد ذي الـ 60 عاما خرق عدة مواد متعلقة بـ”واجب الولاء. منها عرض وقبول هدايا أو مزايا وإساءة استخدام المنصب واختلاس أموال.

يشار أن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد أعلن نيته الاستمرار في رئاسة الاتحاد لولاية ثانية والترشح لخوض الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

المصدر ..وكالات

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