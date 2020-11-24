بعد اتهامات بالفساد .. “الفيفا” يوقف رئيس “الكاف”

أعلنت لجنة الأخلاقيات والقيم بالاتحاد الدولي، لكرة القدم إيقاف الملغاشي، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، لخمس سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي وذلك على خلفية اتهامات بالفساد المالي.

وكشفت اللجنة، في بيان رسمي، أن أحمد أحمد، قد وقع في مخالفات مالية في الفترة من عامي 2017 و2019، وتم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى قدمت ضده.

وقررت اللجنة إيقاف رئيس “الكاف” لخمس سنوات إضافة إلى معاقبته ماليًا من خلال سداد مبلغ يصل إلى مئتي ألف فرنك سويسري.

وأشار البيان إلى أن أحمد أحمد يحقّ له تقديم تظلم خلال 60 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار .

ويشغل الكونجولي كونستانت أوماري منصف رئيس “الكاف”، بصورة مؤقتة، وذلك بسبب إصابة أحمد أحمد بفيروس “كورونا”، في الأيام الماضية، كما خرج من سباق الترشح لانتخابات “الكاف” المقبلة حتى الآن.

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