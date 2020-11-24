محمد عودة يكشف لـ218 تفاصيل تعاقده مع النصر

قال مدرب النصر محمد عودة في تصريحات خاصة لـ218 إن تعاقده مع الفريق جاء لموسمين بناء على خطة وضعت مع إدارة النادي برئاسة أسامة أبو زيد والطاقم التدريبي المعاون للمدرب المصري.

وأشار عودة إلى أن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الدور التمهدي لدوري أبطال أفريقيا ستكون أولى المحطات الرسمية قبل انطلاق الموسم المحلي وخوض مباراة السوبر المحلي أمام الاتحاد ومن ثم التركيز في مرحلة الاعداد لإنطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.

ويقود المدرب محمد عودة تحضيرات النصر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بمدينة الإسكندرية حيث خاض الفريق عددا من المباريات الودية كان آخرها التعادل مع إنبي بدون أهداف كما حقق الانتصار أمام فريق العامرية بثلاثية وتعادل مع الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما في معسكره الحالي.

وكان المدرب المصري قد خاض تجربة تدريبة في الملاعب الليبية مع الأهلي بنغازي في عام 2019 وقاد الفريق في مسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية