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“البريقة” تحتضن اجتماع عمومية اتحاد الكرة.. في ديسمبر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الجمعية العمومية ستعقد في الـ22 من ديسمبر المقبل، في مدينة “البريقة”.

وكان من المقرر انعقاد الجمعية العمومية يوم الـ16 من نوفمبر الجاري، لكن تقرر تأجيلها بسبب ظروف البلاد.

وبناءً على اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في مدينة “المرج” يوم الـ19 من نوفمبر؛ فإنه تم اعتماد مدينة البريقة “رأس لانوف” مكانًا لانعقاد الجمعية العمومية.

ودعا الاتحاد الليبي جميع الأندية الأعضاء إلى حضور الاجتماع؛ شريطة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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