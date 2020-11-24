“البريقة” تحتضن اجتماع عمومية اتحاد الكرة.. في ديسمبر

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الجمعية العمومية ستعقد في الـ22 من ديسمبر المقبل، في مدينة “البريقة”.

وكان من المقرر انعقاد الجمعية العمومية يوم الـ16 من نوفمبر الجاري، لكن تقرر تأجيلها بسبب ظروف البلاد.

وبناءً على اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في مدينة “المرج” يوم الـ19 من نوفمبر؛ فإنه تم اعتماد مدينة البريقة “رأس لانوف” مكانًا لانعقاد الجمعية العمومية.

ودعا الاتحاد الليبي جميع الأندية الأعضاء إلى حضور الاجتماع؛ شريطة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.

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