اخبار الرياضة

أبرز 3 أسماء مُرشّحة لقيادة المنتخب الوطني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر صحافية عن قائمة المدربين المرشحين لتولي مهام قيادة المنتخب الوطني خلال بقية مشوار تصفيات “الكان”، وكذلك في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويدرس اتحاد الكرة عدة ملفات لمدربين أجانب؛ يتصدرها المدرب البلجيكي هوغو بروس، الذي قاد منتخب بلاده الكاميرون للتتويج بكأس أفريقيا 2017، على حساب المنتخب المصري.

وتضمّ القائمة المدرب الألماني المخضرم، وينفريد شايفر، الذي درّب المنتخب الجامايكي وقاد منتخب الكاميرون في مونديال 2002.
ويدرس الاتحاد الليبي التعاقد مع المدرب الإنجليزي، ستيفن كونستانتين، الذي يتمتع بخبرة في القارة السمراء، حيث درّب منتخب السودان وكذلك مالاوي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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