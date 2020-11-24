أبرز 3 أسماء مُرشّحة لقيادة المنتخب الوطني

كشفت مصادر صحافية عن قائمة المدربين المرشحين لتولي مهام قيادة المنتخب الوطني خلال بقية مشوار تصفيات “الكان”، وكذلك في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويدرس اتحاد الكرة عدة ملفات لمدربين أجانب؛ يتصدرها المدرب البلجيكي هوغو بروس، الذي قاد منتخب بلاده الكاميرون للتتويج بكأس أفريقيا 2017، على حساب المنتخب المصري.

وتضمّ القائمة المدرب الألماني المخضرم، وينفريد شايفر، الذي درّب المنتخب الجامايكي وقاد منتخب الكاميرون في مونديال 2002.

ويدرس الاتحاد الليبي التعاقد مع المدرب الإنجليزي، ستيفن كونستانتين، الذي يتمتع بخبرة في القارة السمراء، حيث درّب منتخب السودان وكذلك مالاوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية