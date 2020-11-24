عودة أبطال أوروبا بمواجهات “تعبيد الطريق” لـ”ثمن النهائي”

تحمل الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في طياتها، عدة مواجهات؛ قد تمنح بطاقات التأهل لدور الـ 16 لبعض الفرق قبل جولتيْن من نهاية الدور الأول.

وسيكون التأهل نصب أعين برشلونة في المجموعة السابعة حيث سيسافر إلى أوكرانيا لمواجهة “دينامو كييف”، حيث يكفي الفريق الكاتالوني العودة بالتعادل لضمان العبور إلى “ثمن النهائي” ومحو الصورة الباهتة التي يظهر بها في الليجا، رغم غياب نجمه، ليونيل ميسي، بقرار من المدرب، رونالد كومان.

ويستقبل “يوفنتوس” الطامح للاقراب من التأهل في المجموعة ذاتها ضيفه “فرينكفاروزي”، ويعني الفوز في “تورينو” أن فريق المدرب أندريا بيرلو، قد وضع قدمًا في الدور المقبل، ويعيش “يوفنتوس” انتعاشًا محليًا بعد فوزه الأخير على “كالياري”، وسط تألق نجمه الأول، كرستيانو رونالدو.

وفي المجموعة الثامنة؛ سيكون على وصيف النسخة الماضية، “باريس سان جيرمان”، كسب نقاط مواجهته في “بارك دي فرانس” أمام “لايبزيج” لوضع الضغط عليه والمشاركة والتساوي معه في النقاط، كما سيكون مسرح الأحلام “أولد ترافورد” على موعد مع مواجهة “مانشتسر يونايتد” و”اسطنبول باشاك شهير” الذي يتذيّل المجموعة، والذي حقّق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على “الشياطين الحمر” في تركيا في الجولة الماضية.

أمّا “بروسيا دورتموند”، فيطمح في انتزاع النقاط الثلاث من مواجهة “كلوب بروج” في ألمانيا؛ للاقتراب أكثر في مجموعة تعدّ الأشدّ صعوبة من ناحية التنافس، فيما سيستقبل “لاتسيو” في “الأولمبيكو” ضيفه “زينيت سان بطرسبرج” الروسي.

وتفتح هذه المواجهات باب العبور للدور المقبل في حال تحقيق المتصدرين للانتصار، والهدف تعزيز الأمل للتواجد بين الأندية الـ 16 الكبرى في القارة.

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