“خماج وبالعبيد” خارج قائمة “الأهلي طرابلس” في الكونفدرالية

استبعد مدرب “الأهلي طرابلس”، جلال القادري، الثنائي “معين خماج وعلي بالعبيد” من قائمة الفريق التي تشارك في الكونفدرالية الأفريقية.

ويملك “الأهلي طرابلس” رصيدًا بشريًا كبيرًا استوجب من المدرب تقليصه، قبل تقديم القائمة الأفريقية؛ حيث تضم القائمة 30 لاعبًا فقط بينما يملك “الأهلي” 36 لاعبًا.

وكانت الإدارة قد فسخت عقد يحيى الزليطني، وأكد “القادري” أن المهمة لم تكن سهلة في استبعاد اللاعبين حيث تم التقييم بناءً على أساس فني وبدني، وكذلك من خلال الأداء في المباراتين الوديتين أمام “باميندا” الكاميروني.

وأضاف “القادري”، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس، أن مصلحة النادي تأتي أولاً وأنه لا يمكنه إرضاء جميع اللاعبين.

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