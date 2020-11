تعادل “وولفرهامبتون” مع ضيفه “ساوثهامبتون”، بهدف لمثله، على ملعب “مولينو” في ختام الجولة الـ 29 من البريمرليغ.

وتقدم “ساوثهامبتون”، في النتيجة عن طريق نجمه المخضرم، ثيو والكوت، في الدقيقة الـ 58، وعدّل البرتغالي، بيدرو نيتو، النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 75 .

ورفع “وولفرهامبتون” رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع “ساوثهامبتون” رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

