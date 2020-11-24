“التريكي” يعود إلى الملاعب من بوابة “الإفريقي”

تعاقدت إدارة نادي الإفريقي درنة مع لاعب الوسط فؤاد التريكي لموسم واحد قابل للتجديد تحضيرا للموسم الجديد.

ويعد فؤاد التريكي من أبرز لاعبي الوسط في ليبيا حيث بدأ مسيرته مع الأهلي طرابلس، كما مثّل ألوان المنتخب الوطني وخاض عدة تجارب مع أندية ليبية لكنه تعرّض لوعكة صحية ابتعد على إثرها عن الملاعب لمدة عام ونصف.

وأكد التريكي أن عودته ستكون من بوابة النادي الأفريقي وأنه سيثبت للجميع أنه قادر على التألق من جديد، وأضاف أن التعاقد مع الأفريقي جاء عن طريق شقيقه اللاعب الدولي السابق عماد التريكي، وأشار إلى أنه سعيد جدا بهذه الفرصة التي منحه إياها النادي الدرناوي العريق حيث لقي فؤاد ترحاباً كبيراً من جماهير وإدارة النادي الأفريقي فور وصوله.

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