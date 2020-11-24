رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه يُناقش الأمور المتعلقة باللعبة

بنغازي 24 نوفمبر 2020 (وال)- رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه المهندس جمال الرعيض، اجتماعًا لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بلعبة الكاراتيه.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الفرعي للعبة ببنغازي، أمين الصندوق بالاتحاد أمساعد العريبي، ورئيس الاتحاد الفرعي للعبة عبد الله السعيطي، وعدد من أعضاء الاتحاد الفرعي.

وتقدم الاتحاد الفرعي للعبة الكاراتيه، بطلب تنظيم بطولة ليبيا لعام 2021 في مدينة بنغازي.

في ختام الاجتماع، قدّم رئيس الاتحاد الفرعي درعًا لرئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه المهندس جمال الرعيض، وبدوره كرّم رئيس الاتحاد أعضاء الاتحاد الفرعي نظير جهودهم المبذولة في خدمة اللعبة. (وال- بنغازي)ر ع/ ر ت

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