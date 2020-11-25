الحكومة البريطانية تحدد موعد عودة الجمهور للبريمرليغ.. والعدد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن السماح للمشجعين بحضور الأحداث الرياضية في الملاعب، وذلك بعد الانتهاء من الإغلاق في الثاني من ديسمبر المقبل.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت”؛ فإن الجمهور سيُسمح له بحضور المباريات والأحداث الرياضية في مناطق المستوى الأول التي تعدّ منخفضة، بحسب الحكومة البريطاني، حيث من المنتظر استيعاب أربعة آلاف مشجع أو نصف السعة القصوى إذا كان يستوعب ثمانية آلاف متابع.

وبالنسبة لملاعب المستوى الثاني التي تعتبر متوسطة الخطورة ستصل إلى ألفي مشجع، أمّا ملاعب مناطق المستوى الثالث، وهي الأكثر خطورة، فتستمر المواجهات والأحداث الرياضية بها بدون حضور الجمهور.

وذكر “جونسون” أن تعديل النظام سيتم بناءً على تعديل المستويات الخاص بالفيروس حيث ستنتهي فترة الإغلاق في بداية ديسمبر، ممّا يعني أن المزيد من المناطق ستزيد في مستويات الإصابة خلال الفترات القادمة.

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