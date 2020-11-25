22 منتخباً عربياً بينهم ليبيا سيشاركون في بطولة “كأس العرب “في قطر 2021

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جاني إنفانتينو” مشاركة 22 منتخباً عربياً في منافسات بطولة كأس العرب، والتي ستستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021.

وأضاف “إنفانتينو” خلال زيارته الثلاثاء إلى ملعب “لوسيل” والذي سيستضيف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022، أن البطولة ستقام على سبعة من أصل ثمانية ملاعب ستجرى عليها منافسات كأس العالم، مشيرا إلى أن هذه البطولة ستوحد أكثر من 450 مليون شخصاً من جميع أنحاء المنطقة حسب تعبيره.

وفي سياق متصل قال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ” الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثان ” أن بلاده تتطلع لاستقبال 22 منتخباً عربياً ومشجعيهم، ومنحهم الفرصة ليكونوا ضمن المنتخبات المختارة التي ستختبر ما أعدته قطر لاستضافة كأس العالم.

ويشارك في البطولة 12 منتخباً من الاتحاد الآسيوي، هي قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن بين منتخبات الاتحاد الأفريقي يشارك عشرة منتخبات، هي ليبيا والسودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا.

المصدر.. وكالات

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