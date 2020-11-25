المهاجم البوسني “دجيكو” يتعافى من “كورونا”

أعلن المهاجم البوسني، إدين دجيكو، مهاجم فريق “روما” تعافيه من فيروس “كورونا”، الذي أصيب به في السادس من الشهر الجاري؛ ليعود لتدريبات فريق العاصمة الإيطالية بشكل طبيعي.

وذكر اللاعب، عبر حسابه في “تويتر”، أن الفحوصات الأخيرة التي أجراها جاءت سلبية من فيروس “كورونا”؛ مؤكدًا أنه متحمس للعودة للتدريبات رفقة زملائه في الفريق.

وغاب “دجيكو” عن مواجهتيْ “جنوى وبارما “في الدوري الإيطالي واللتين فاز فيهما “الجيالورسي”.

ومن المنتظر أن يكون المهاجم البوسني جاهزًا للمدرب باولو فونسيكا في مباراة الدوري الأوروبي المقبلة أمام “كلوج” الروماني.

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