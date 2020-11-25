معززًا صدارة المجموعة.. “اليونايتد” يكتسح “باشاك شهير” التركي برباعية

حقق “مانشستر يونايتد” فوزه الثالث في المجموعة الثامنة بفوزه على ضيفه “اسطنبول باشاك شهير”، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب “أولد ترافورد”.

وافتتح لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة، وعاد “فيرنانديز” لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 19، ليحصل بعدها “المانيو” على ركلة جزاء سجل منها ماركوس راشفورد، الهدف الثالث في الدقيقة الـ 35.

وقلّص الفريق التركي الفارق في الدقيقة الـ 75 عن طريق دينيس توروك، قبل أن يكمل الويلزي، دانييل جيمس، الرباعية في الوقت بدل الضائع.

وبذلك؛ يرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثامنة ليتقدم عن “باريس سان جيرمان” و”لايبزيج” بفارق ثلاثة نقاط، فيما توقف “اسطنبول باشاك شهير” عند ثلاث نقاط في المركز الأخير .

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