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في مباراة “إضاعة الفرص”.. “سان جيرمان” يحقق فوزًا صعبًا على “لايبزيغ”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقّق وصيف النسخة الماضية، “باريس سان جيرمان” فوزًا صعبًا على ملعب “بارك دي فرانس”، أمام ضيفه “لايبزيغ”، بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 11 من علامة الجزاء ، وأضاع الفريقان العديد من الفرص خلال شوطي المباراة؛ لتنتهي المباراة بفوز صعب لفريق العاصمة الفرنسية.

وحقّق “سان جيرمان” انتصاره الثاني في المجموعة، وعوّض خسارته في الجولة الماضية أمام الفريق الألماني، وجدّد أمله في التأهل إلى “ثمن نهائي” المسابقة، حيث يحتل المركز الثاني بست نقاط بالتساوي مع “لايبزيغ”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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