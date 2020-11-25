“برشلونة ويوفنتوس” يصعدان إلى “ثمن نهائي” أبطال أوروبا

رحلة “برشلونة” إلى كييف كانت بدون حضور أغلب النجوم، باختيار من المدرب رونالد كومان، والشوط الأول لم يشهد أي خطورة.

ومع انطلاق الشوط الثاني؛ تكفل الواعد سيرجينيو ديست، بالمهمة بافتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 52، وبعد أربع دقائق ضاعف الفريق الكاتالوني من تقدمه وتواصل المدّ الهجومي الذي أسفر عن هدف ثان عن طريق المهاجم براتوايث بعد كرة ركنية.

وسيطر “برشلونة” على المباراة من جانب واحد، وحصل على ركلة جزاء أضاف منها المهاجم الدنماركي الهدف الثاني له في الدقيقة الـ 70.

النتيجة عززها الفرنسي أنطوان جريزمان في الوقت بدل الضائع؛ ليحصد “برشلونة” فوزه الرابع على التوالي، ضامنًا تأهله إلى الدور “ثمن النهائي”.

وفي تورينو؛ استقبل “يوفنتوس” ضيفه “فرينكفاروس” في مواجهة صنفت بأنها سهلة على الورق، بالنسبة لـ”السيدة العجوز”.

لكن الضيوف فاجؤوا “البيانكونيري” بعد قرابة ثلث ساعة من انطلاق المواجهة بهدف مريتو أوزوني، ثم ردّ “يوفنتوس” في الدقيقة الـ 35 بعد تصويبة أرضية من النجم كريستيانو رونالدو.

وشهد الشوط الثاني، سيطرة لبطل إيطاليا وانهالت انهالت على مرمى الضيف المجري، وردّ القائم أولى التسديدات من بيرنارديسكي، وبعدها جرب ألفارو موراتا حظه لتعزيز النتيجة لكنه توقف أمام القائم المجاور، ثم استطاع “موراتا” حسم المواجهة برأسية في الوقت بدل الضائع، بعد عرضية من كوادرادو؛ ليضمن صعود “السيدة العجوز” إلى دور الـ16 متأخرًا بثلاث نقاط عن “برشلونة”.

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