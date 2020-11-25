“أبو زريدة” يستعد لخوض سباق انتخابات اتحاد الكرة

أبدى رئيس هيئة الشباب والرياضة بالحكومة الليبية، سالم أبو زريدة، رغبته في الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

ويعتبر “بوزريدة” المرشح الوحيد، حتى الآن، إلى جانب الرئيس الحالي المكلّف، عبد الحكيم الشلماني.

وكان اتحاد الكرة قد حدد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الـ22 من ديسمبر المقبل، وتتضمن مناقشة رسالة “الفيفا” ونشاط الاتحاد وميزانيته.

ويشهد الاجتماع عرض المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى تشكيل لجنة للانتخابات ولجنة الاستئناف للإشراف على الانتخابات المقبلة.

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