“القنطري” يَعِد “غريان” بميزانية لرفع جاهزية الصالات الرياضية

زار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، مدينة “غريان”، للوقوف على حال البنية التحتية للمنشآت الرياضية هناك.

ورافق “القنطري”، في هذه الزيارة، مديرو الإدارات بالهيئة؛ للوقوف على المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل الهيئة في “غريان”، إضافة إلى افتتاح ملعب نادي ناصر، بعد أعمال الصيانة والتعشيب التي نفذتها الهيئة.

وتفقّد “القنطري” صالة الألعاب الرياضية في “غريان”، وأكد اعتماد ميزانية تقدر بـ55 مليون دينار لصيانة الصالات الرياضية، لافتًا إلى أنه ستكون لـ”غريان” حصة منها.

واختتم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة تصريحاته بأنه سيتابع كل جديد بخصوص أعمال الصيانة والتطوير في المدينة.

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