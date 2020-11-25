أكاديمية المصلي (S) وأكاديمية النجم الرياضي (A) يتأهلان إلى نهائي بطولة الجبال للناشئين

بنغازي 25 نوفمبر 2020 (وال) – تأهل فريقا أكاديمية المصلي (S) وأكاديمية النجم الرياضي (A)، إلى المباراة النهائية من بطولة عالم الجبال لكرة القدم لفئة الناشئين في نسختها الأولى 2020، عقب تفوقهما على أكاديمية المصلي (K) و النجم الرياضي (B)، في المبارتان التي جمعتهما – أمس الثلاثاء – بملعب يوسف بوكر المعشب.

ففي اللقاء الأولى من الدور النصف نهائي الذي توسطه ثنائي تحكيمي متكون من الحكم “أحمد الفيتوري” و الحكم “ناصر الشيخي”، تخطى فريق أكاديمية النجم الرياضي (A) فريق أكاديمية النجم الرياضي (B) بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف في كل شبكة.

هذا وتناوب على تسجيل ركلات الجزاء الثلاثة للفريقان كل من ، حيث تمكن لاعبوه أكاديمية النجم الرياضي (A)، “محمد فيصل” ، و”سند العقوري”،و”أحمد الجازوي” تنفيد ركلاتهما بنجاح، فيما نجح فريق أكاديمية النجم الرياضي من تسجيل ركلاتان، بواسطة “عوض سراج” و”طه فتحي”، فيما أهدر “عبد الرحمن العبود” ركلة.

وفي ثاني لقاءات الدور النصف نهائي من بطولة الجبال لكرة القدم للناشئين، والتي ينظمها كرنفال سبورت، تمكنت أكاديمية المصلي (S) من عبور أكاديمية المصلي (K) بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي توسطها الثنائي “أحمد الجروشي” و “خالد علي”.

الشوط الأول من المقابلة انتهى لصالح أكاديمية المصلي (S) بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل أهداف المصلي (S) الأربعة كل من ثلاثية للاعب “سليم الصبيحي”، وهدف للاعب “محمد كبلان”، بينما سجل أهداف المصلي (K) هدفان للاعب ” نور الدين سليمان” وهدف للاعب “طه رمزي” في الحصة الثانية من المواجهة واصل المصلي (S) صحوته التهديفية ، فتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، وذلك عن طريق هدف للهداف “سليم الصبيحي”، وهدفان للاعب “محمد كبلان” والشهير بالأيسلندي.

وبذلك سيلتقي في المباراة النهائية من بطولة الجبال للناشئين لكرة القدم فريقا أكاديمية المصلي (S) أكاديمية النجم الرياضي (A)، وذلك يوم غداً الجمعة بالملعب المعشب يوسف بوكر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة ينظمها كرنفال سبورت، ويشارك فيها عدد “10” أكاديميات، حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين، تظم كل مجموعة “5” فرق، هذا وينص نظام البطولة إلى صعود فريقان من كل مجموعة للدور النصف نهائي من البطولة ذاتها. (وال – بنغازي) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال