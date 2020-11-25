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اتحاد الكرة يشكّل لجنة لاختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد الإخفاق في تصفيات “الكان”؛ بات لزامًا على اتحاد الكرة إيجاد إطار فني قادر على صنع الفارق مع المنتخب، ووضعه دائمًا في طريق المنافسة على الألقاب.

وهذا ما حدث؛ إذ قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة برئاسة محمد الهادي وعضوية فرحات سالم والطيب أميمة .

ووضعت اللجنة المعايير والشروط التي لا بد أن تنطبق على المدرب الجديد، الذي سيقود المنتخب الوطني حيث تدرس اللجنة 15 ملفًا لمدربين أجانب؛ وأهم شروطها هو أن يكون المدرب القادم قادرًا على التدريب داخل ليبيا.

وتؤمن اللجنة المكلفة باختيار مدرب المنتخب بحظوظ “فرسان المتوسط” في الاستحقاقات القادمة، وستعمل جاهدة على أن يكون الإطار الفني الجديد لـ”فرسان المتوسط”؛ ملبيًا لطموح الشارع الرياضي الليبي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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