الأوساط الرياضية الليبية تنعى لاعب المنتخب الوطني السابق عبدالرزاق باني

أخبار ليبيا 24

نعت الأوساط الرياضية الليبية، اللاعب الدولي السابق لمنتخبنا الوطني عبدالرزاق باني، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء في محل إقامته بطرابلس العاصمة.

وكان قد عاني عبدالرزاق باني من مشاكل صحية أدت إلى تدهور حالته الصحية ما استدعى سفره إلى تونس لإجراء عملية قسطرة القلب.

ولعب عبدالرزاق باني في صفوف فريق المدينة، وهو شقيق اللاعب الدولي السابق ومدرب المنتخب الوطني السابق أبوبكر باني.

باني هو أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة الليبية حيث تألق في مركز الدفاع مع المنتخب الوطني وفريق المدينة الذي ختم معه مسيرته الرياضية.