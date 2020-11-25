النصر يعود إلى بنغازي بعد إكمال معسكره في القاهرة

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أنهى فريق نادي النصر الأول لكرة القدم، معسكره التحضيري في العاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف المدرب المصري محمد عودة، والذي تخلل إقامة عدة مباريات ودية مع عدد من الأندية المصرية.

وسيحط النصر اليوم الأربعاء في بنغازي قبل التوجه للجزائر لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وسيخوض النصر يوم غد الخميس تدريباته في مقر النادي بمنطقة البركة استعدادا للمشاركة الأفريقية، هذا وستسافر البعثة إلى الجزائر يوم غد الخميس عقب إكمال التدريبات.

وسيلتقي النصر مع شباب بولزداد يوم 29 نوفمبر الجاري بملعب بلوزداد، برسم ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة العودة ما بينهما يوم 4 أو 6 من ديسمبر المقبل.