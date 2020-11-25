وفاة أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية دييغو مارادونا

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر يناهز 60 عاما، بعد انتكاسة صحية جديدة مفاجئة.

عانى مارادونا من سكتة قلبية تنفسية في منزله في تيجري، حيث كان يتعافى بعد أن تم إجراء عملية جراحية له بسبب ورم دموي لديه.

وحسب شبكة كلارين فإن الحالة الصحية للنجم الأرجنتيني عادت للتدهور اليوم، وتم نقله في سيارة إسعاف قبل أن يفارق الحياة في المستشفى.

مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986، ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز، ونابولي، وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا