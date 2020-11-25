في مباراة مصيرية.. جوزيبي مياتزا يحتضن قمة إنتر والريال

تقرير| 218

قمة كروية مرتقبة ستجرى على أرضية جوزيبي مياتزا، فبعد السقوط في مدريد سيطمح إنتر لتحقيق الانتصار الأول له بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام ملكي مدريد في مواجهة سيعدّ من خلالها المدرب أنطونيو كونتي العدة للظفر بالنقاط الثلاث بأي طريقة كانت.

وحصد النيراتزوري الذي يعاني هذا الموسم بدوري الأبطال تعادلين أمام بروسيا مونشنغلادباخ وشاختار دونتسيك مقابل الخسارة أمام الريال سيكون أمام اختبار ليس بالهين خصوصا بعد تحقيق فوز صعب في آخر مواجهاته بالدوري الإيطالي أمام تورينو في الدقائق الأخيرة بتألق من ثلاثي الهجوم لوكاكو ومارتينيز وسانشيز.

أما الريال المتعثر أمام فياريال، فإن وجود إصابات بالجملة فرض على مدربه زيدان التعديل في التشكيل خصوصا بعد تأكيد غياب القائد سيرجيو راموس وفيديريكو فالفيردي، إضافة إلى كريم بنزيما، لكنه استعاد خدمات داني كارفاخال مع الزج بلوكا مودريتش منذ البداية إلى جانب كاسيميرو وتوني كروس.

وسيخوض الفريقان المباراة بشعار “لا للخسارة” فإنتر سيكون قد ابتعد عن المنافسة للموسم الثالث توالياً عن بطاقة التأهل لثمن النهائي في مباراة سيدخلها كونتي ولاعبيه كنهائي لضمان عبور آمن، أما خسارة الميرينغي تعني بأنه دخل في نفق مظلم وسيتذيل الترتيب لأول مرة منذ سنوات قبل مواجهتي شاختار في أوكرانيا واستقبال مونشنغلادباخ في مدريد

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