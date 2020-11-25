وفاة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا

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أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، نتيجة تعرضه لسكتة قلبية، عن عمر ناهز الـ60 عاما.

وأوضحت، أن مارادونا الفائز بلقب كأس العالم مع الأرجنتين عام 1986 تعرض لسكتة قلبية صباح الأربعاء أثناء التواجد في بلدة تيجري.

وأظهرت بعض الصور سيارات الإسعاف خارج منزل مارادونا لنقله إلى عيادة أكثر تخصصًا، لكن أسطورة الكرة الأرجنتينية فارق الحياة.

وكان مارادونا خضع مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الرأس، وقد غادر المستشفى في سيارة إسعاف بعد 8 أيام من دخوله.

وفي نفس اليوم ظهرت أول صورة له بعد العملية بعد إجراء عملية جراحية طارئة لإزالة جلطة دموية من دماغه.