الإصابة تُبعد إبراهيموفيتش عن الملاعب

أعلن ميلان إصابة مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال مواجهة الفريق أمام نابولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي وغيابه عن الملاعب لفترة.

وبحسب بيان الروسونيري فإن زلاتان إبراهيموفيتش قد تعرض لإصابة في أوتار فخذه الأيسر وسيعود لخوض التدريبات في غضون عشرة أيام.

وأشار ميلان إلى أن هدافه هذا الموسم من المتوقع أن يغيب عن الفريق لمدة أربعة أسابيع ليغيب عن مواجهة ليل بمسابقة الدوري الأوروبي، إضافة إلى مباراة فيورنتينا وسامبدوريا بالدوري الإيطالي وسيلتيك وسبارتا براغ باليوروباليغ لكنه من المتوقع أن يكون حاضرا خلال مباراة بارما في الجولة الحادية عشرة من السيريا آ في 13 ديسمبر المقبل.

ويغيب عن ميلان مدربه ستيفانو بيولي ومساعديه اللذين لم يتعافيا من إصابتهما من فيروس كورونا خلال مباراة ليل بالجولة الرابعة من الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”.

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