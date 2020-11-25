بعثة النصر تعود إلى بنغازي قبل السفر للجزائر

تعود بعثة فريق النصر مساء اليوم إلى مدينة بنغازي بعد أن أنهى تحضيراته في معسكره ببرج العرب في الإسكندرية.

حيث سيسافر رجال المدرب محمد عودة من بنغازي في رحلة خاصة صوب الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان النصر قد أعد جيدا لهذه المواجهة إذ يسعى بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز لتحقيق نتائج إيجابية على غرار السنوات الماضية، حيث بلغ النصر الموسم الماضي ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد محمد عودة في تصريحات لـ”218″، أن النصر يحتاج إلى وقت فقط وسيكون فريقا قويا جدا ومن الصعب مقارعته.

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