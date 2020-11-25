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بعثة النصر تعود إلى بنغازي قبل السفر للجزائر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعود بعثة فريق النصر مساء اليوم إلى مدينة بنغازي بعد أن أنهى تحضيراته في معسكره ببرج العرب في الإسكندرية.

حيث سيسافر رجال المدرب محمد عودة من بنغازي في رحلة خاصة صوب الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان النصر قد أعد جيدا لهذه المواجهة إذ يسعى بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز لتحقيق نتائج إيجابية على غرار السنوات الماضية، حيث بلغ النصر الموسم الماضي ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد محمد عودة في تصريحات لـ”218″، أن النصر يحتاج إلى وقت فقط وسيكون فريقا قويا جدا ومن الصعب مقارعته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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