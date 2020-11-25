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الاتحاد يصل القاهرة تأهباً لمواجهة هورسيد الصومالي

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة فريق الاتحاد مساء أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة تأهباً لمواجهة هورسيد الصومالي لحساب الدور التمهيدي من الكونفدرالية على ستاد السلام.

وأعلن المدرب البرتغالي ذا كوستا قائمته النهائية للمشاركة الأفريقية، وكان ذا كوستا قد استبعد عدة لاعبين الأيام الماضية.

ويبدو أن الاتحاد استعد جيدا لهذه المواجهة والتي ستكون التحدي الأول للمدرب البرتغالي، إذ يستعد بعدها الفريق لخوض مباراة السوبر أمام فريق النصر ومن ثم تنطلق رحلته في الدوري الممتاز، حيث يسعى الاتحاد للعودة إلى منصات التتويج من جديد بعد غياب استمر لعشر سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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