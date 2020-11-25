الأهلي بنغازي يحذر ميكيلي الإثيوبي من عدم الحضور

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طالبت إدارة النادي الأهلي بنغازي خصمها في دوري أبطال أفريقيا ميكيلي الإثيوبي، توضيح حالة الفريق وتأكيد تفاصيل وصولهم حتى يتمكن الأهلي بنغازي من ترتيب استقبالهم بالشكل المناسب.

وأوضحت إدارة الأهلي بنغازي في مراسلة بعث بها للاتحاد الأفريقي أن المباراة التي ستجمعه بنظيره ميكيلي الإثيوبي في الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ،في موعدها يوم 28 من نوڤمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.