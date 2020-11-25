ليبيا تستدعي 34 لاعبا لتجمع منتخب الناشئين في الزاوية

ويستعد المنتخب الليبي للناشئين لخوض تصفيات شمال افريقيا بالجزائر الموهلة للنهائيات الافريقيه بالمغرب.

وضمت القائمة كلا من:

أيمن التيهار ، يوسف الزلاوي ، عبد السميع عبد النبي ، سالم بوشعالة ، أحمد سعيد ، محمد هشام ، ضرار إسماعيل ، مهمد المغربي ،نزار عبد الناصر ،عبد المهيمن بلقاسم ،عبد الميسر محفوظ،المنتصر بالله اسامه، علي بن سعود ،مخمد علي عامر ،عبد الواحد عبد القادر ، الطاهر بن رحيم ، محمد السوكني ،صالح الحضيري ،عبد الرحمن العريض ، محمد الطاهر ،صبحي الضاوي،عبد الحكيم الحاجي ،فرج بوقعيقيص ،محمد ابراهيم ،عثمان العبيدي ،فرج يونس ،محمد عبد القادر،فهد المسماري ،احمد البرعصي ،عبد الله الشكري ،أصيل عبد الناصر ،مأب نصر الدين ،أشرف أبوبكر ، سعد الفاضلي .