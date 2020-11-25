انتخاب سهير قريش رئيسة لنادي يوسبريدس

اختارت الجمعية العمومية لنادي يوسبريدس سهير قريش رئيسة لمجلس الإدارة بالنادي، حيث يعد يوسيبريدس أول ناد تخصصي في لعبة كرة الطاولة في ليبيا، الانتخابات حضرها مندوب هيئة الشباب والرياضة خالد الورشفاني وتم التوافق على القائمة الوحيدة المتقدمة للانتخابات.

الانتخابات حظيت بحضور العدد الكافي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتم التوافق على القائمة المتقدمة برئاسة المدربة واللاعبة السابقة سهير قريش، والتي كانت قد أشرفت على عدد كبير من اللاعبين وقدمتهم لرياضة تنس الطاولة ونجحوا في تحقيق نتائج مميزة على مستوى ليبيا، وكذلك ممثلو المنتخبات الليبية في المسابقات الخارجية، وجاء هذا بمجهودات فردية منها لحبها للعبة.

افتتاح أول ناد متخصص لكرة الطاولة في ليبيا سيسهم بشكل كبير في تطوير هذه اللعبة محليا كما سيساعد على صقل المواهب ووضعها على الطريق الصحيح للمنافسة في المستقبل.

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