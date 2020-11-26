وديًا.. “أبو سليم” يتجاوز فريق “مختلط أندية مصراتة”

خاض فريق “أبو سليم”، يوم الثلاثاء، أول مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم في يناير القادم.

واستضاف فريق “أبو سليم”، بملعبه الجديد، فريق “مختلط مصراتة” في لقاء أظهر خلاله، أبناء المدرب “حمدو بطاو” جاهزيتهم لمقارعة منافسيهم بدوري الأضواء، وذلك بعدما أمطروا شباك ضيوفهم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق “المختلط المصراتي”.

وجاءت أهداف “أبو سليم”، عن طريق لاعبيه، هشام سحيلة وأحمد الحداد “هدفين”، والإيفواري “كريست”.

وسيكون فريق “أبو سليم”، يوم السبت المقبل، في اختبار حقيقي عندما يواجه “الأهلي طرابلس”، في ثاني مبارياته الودية بملعب طرابلس الدولي.

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