“الأهلي بنغازي” يستعيد خدمات “العبيدي” قبل مواجهة “ميكيلي” الإثيوبي

يواصل فريق “الأهلي بنغازي” استعداداته اليومية لمواجهة فريق “ميكيلي” الإثيوبي، ضمن الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام في القاهرة، مساء السبت القادم.

واستعاد “الأهلي” خدمات لاعبه ونجمه، الشامخ العبيدي، بعد أن تعرض للإصابة في الفترة الماضية.

وفي السياق ذاته؛ راسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الفريق الإثيوبي؛ مطالبًا إياه بتوضيح حالته وتأكيد قدومه إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن أشارت بعض الأخبار إلى تعذّر مشاركة الفريق في نسخة هذا العام من أبطال أفريقيا؛ بسبب الأوضاع الراهنة في إثيوبيا.

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